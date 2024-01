Serie C, Mirko Cudini ritorna ad allenare il Foggia

Cudini ha dichiarato: “Sono contento di poter ritornare , ma in questo momento le parole non servono, bisogna solo lavorare e pensare al bene del Foggia”. Cudini, il cui contratto con i pugliesi scadrà il 30 giugno 2024 ,tornerà in panchina venerdì 26 gennaio alle 20,45 con la Virtus Francavilla Fontana alla “Nuova Arredo Arena” nella ventitreesima giornata, la quarta di ritorno. Il Foggia è al quattordicesimo posto in classifica con 25 punti con il Messina.

- Mirko Cudini 50 anni ritorna ad allenare il Foggia nel girone C di Serie C. La società pugliese lo ha richiamato dopo la sconfitta dei dauni 1-3 con l’ Avellino allo “Zaccheria” nella ventiduesima giornata, la terza di ritorno. Cudini è subentrato al tecnico in seconda Tommaso Coletti e al collaboratore Antonio Junior Vacca, esonerati dopo tre sconfitte consecutive. Cudini era stato allontanato il 15 dicembre 2023 dopo il pareggio 0-0 con il Potenza allo “Zaccheria” nella diciassettesima giornata di andata.