Nel secondo tempo al 1’ la Juventus Primavera passa in vantaggio con Filippo Pagnucco su rigore, concesso per un fallo dell’ olandese Vernon Addo, su Stefano Turco. All’ 8’ il rumeno Andrei Florea sfiora il raddoppio e al 22’ il ceco Daniel Samek dei giallorossi pugliesi per poco non riesce a pareggiare.





Il Lecce Primavera è penultimo con 17 punti insieme al Bologna e al Monza. I bianconeri sono ottavi con 27 punti con il Cagliari. Nella diciannovesima giornata i salentini giocheranno, domenica 28 gennaio alle 11, con il Verona a San Pietro in Lama. I veneti pareggiano 2-2 in casa con la Lazio e sono decimi con 26 punti.

Il Lecce Primavera perde 1-0 con la Juventus a Vinovo nella diciottesima giornata. Nel primo tempo al 4’ i salentini vanno vicini al gol con l’ albanese Dario Daka. Al 15’ il tedesco Fabiano Pacia del Lecce Primavera di testa non riesce a schiacciare in porta e al 36’ Diego Pugno dei bianconeri non concretizza una buona occasione.