Ssc Bari: il calendario di gennaio 2024

Ssc Bari fb





Dopo il confronto con gli umbri, seguirà la prima trasferta del nuovo anno ad Ascoli. Al Del Duca, il Bari è atteso dai bianconeri di Fabrizio Castori per la gara che inizierà alle ore 16.15 di domenica 21 gennaio. 2024. Il mese di gennaio del Bari si concluderà al San Nicola dove, sempre alle 16.15 di sabato 27 gennaio, arriverà la Reggiana allenata da Alessandro Nesta.

Prosegue oggi, con una seduta al mattino, la preparazione del Bari in vista di un gennaio corto ma intenso per i biancorossi. Il primo impegno dei galletti del 2024, dopo la sosta invernale e alla vigilia del loro 106esimo compleanno, sarà sabato 13 gennaio alle ore 14 al San Nicola. Avversario di turno la Ternana di Roberto Breda nell'incontro valido per la prima giornata di ritorno del torneo cadetto 2023-2024.