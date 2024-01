Taranto, domenica 21 gennaio lo spettacolo 'Giovannin senza parole' per la rassegna 'Favole & Tamburi'

Giovannin senza parole (foto Tea Primiterrai)

- Il Crest presenta per la rassegna "Favole&Tamburi", dedicata alle famiglie e realizzata con il sostegno della Regione Puglia, un suo fortunato spettacolo, "Giovannin senza parole", attualmente in tour tra Italia e Svizzera e domenica 21 gennaio (ore 18) in scena all’auditorium TaTà di Taranto. Firmano drammaturgia e regia rispettivamente Catia Caramia e Andrea Bettaglio (autore anche delle scene), che dello spettacolo sono al contempo interpreti con Nicolò Antioco Ximenes e Nicolò Toschi, cui si devono anche le musiche (costumi di Maria Martinese, disegno luci di Michelangelo Campanale).