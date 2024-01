Torna Rosso di sera al Museo diocesano di Molfetta

MOLFETTA - Il primo appuntamento del nuovo anno della rassegna musicale Rosso di Sera, promossa da Digressione Music e dalla ATI Arte in Arte, si terrà domenica 14 gennaio alle ore 20.00 nell’Auditorium del Museo diocesano di Molfetta ed è dedicato alla chitarra con tre maestri: Luigi Staffieri, Danilo Delli Carri e Daniele Sardone, compositore ed arrangiatore. Una profonda immersione nel suono degli strumenti storici che rivivono attraverso un repertorio recente ma che non tradisce il passato. Il Trio Amistad omaggia i tre grandi liutai spagnoli (Santos, Esteso e Ramirez) con musiche originali e arrangiamenti.Luigi Staffieri, nato a Foggia nel 1992, laureato in chitarra classica presso il Conservatorio Statale di musica “Umberto Giordano" di Foggia con il M° Gianluca Persichetti, ha partecipato a diversi seminari di chitarra con docenti specializzati e ha vinto numerosi premi. Componente della CHORO orchestra e di altre formazioni, ha alle spalle differenti esperienze come didatta nei Licei musicali di Montella, Cervinara e Ancona. Attualmente insegna presso le scuole medie di Falconara marittima.Danilo Delli Carri, nato a Foggia nel 1990, inizia gli studi chitarristici con il M° Alessandro D’Aco. Si è diplomato con il massimo dei voti, la Lode e la Menzione Speciale al Conservatorio di Musica “Umberto Giordano” di Foggia con il M° Domenico Ascione e successivamente con il M° Carlo Biancalana. Ha partecipato a numerose MasterClass e ha vinto premi in concorsi chitarristici nazionali e internazionali. Partecipa alla realizzazione di un CD con la CHORO orchestra, insegna chitarra nelle scuole secondarie di primo grado; attualmente è titolare della cattedra di chitarra presso l'Istituto Comprensivo Elodia Botto Picella di Forino (AV).Daniele Sardone, nato nel 1988 a Cerignola, dopo il Diploma conseguito con Menzione d’Onore sotto la guida di Domenico Ascione, prosegue il suo percorso con Carlo Marchione, presso il conservatorio di Maastricht, conseguendo il Konzert Diplom Cum Laude. Dopo aver ottenuto il primo posto al concorso indetto dal Conservatorio Santa Cecilia per l’ottenimento di una cattedra valida ai fini dell’insegnamento, si trasferisce a Roma. Insegna anche al Conservatorio di Benevento poi Lecce e poi Foggia, dove attualmente è titolare a tempo indeterminato della cattedra di chitarra classica.Durante la serata, ad ingresso gratuito, per la prima volta verrà eseguito Anime di Sale nella versione per tre chitarre, un brano che narra la fuga di un migrante attraverso il Mediterraneo. Composto di quattro movimenti, Nostalgia di casa, Mare di Notte, Padre e Figlio, Terra, questa musica si dona all’ascoltatore come fosse la voce stessa di tutte queste anime che tentano un viaggio, a volte riuscendoci a volte no, verso un futuro felice.