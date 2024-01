Vandali in azione a Triggiano: distrutte le installazioni natalizie nella Villa Comunale

TRIGGIANO - Un gruppo di ragazzi e ragazze ha vandalizzato le installazioni natalizie presenti nella villa comunale di Triggiano, come comunicato dal sindaco Antonio Donatelli. Le luminarie e le figure di un villaggio natalizio sono state distrutte, causando sgomento nella comunità.Il sindaco ha dichiarato che le telecamere di videosorveglianza hanno registrato l'atto vandalico, e le immagini verranno consegnate ai Carabinieri per individuare gli autori.Donatelli ha sottolineato il duro lavoro dell'Amministrazione per creare un'atmosfera magica durante le festività e ha esortato la comunità a contribuire all'educazione dei responsabili.