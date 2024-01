Trani, boom visitatori a Palazzo delle Arti Beltrani: tremila presenze durante le festività natalizie

TRANI - Le festività natalizie sono alle spalle. Quest’anno, grazie al cartellone “Le vie del Natale”, finanziato dalla Città di Trani, a cura dell’associazione Delle Arti, tutto il centro storico è stato protagonista, affascinando grandi e piccini. Palazzo delle Arti Beltrani è stato il fulcro propulsivo delle numerose iniziative che si sono dipanate per un mese intero, dal 7 dicembre al 7 gennaio, in 48 eventi, 4 piazze e 8 strade che hanno consentito a tranesi, visitatori e turisti di scoprire il fascino di alcuni dei luoghi più suggestivi della città, cogliendone particolarità architettoniche, scorci, vicoli, alcuni di essi pedonalizzati di recente, che trasudano storia e atmosfera. Tanti eventi tra luminarie natalizie, visite guidate della città e della Pinacoteca “Ivo Scaringi”, ospitata proprio nelle sale del Palazzo, centro culturale polifunzionale della città di Trani, attività e laboratori d’arte per bambini, degustazioni di prodotti tipici locali, teatro e musica.Il programma è stato impreziosito da quattro spettacoli di grande richiamo come le due produzioni firmate Festival internazionale Castel dei Mondi di Andria: il reading di Antonio Memeo accompagnato da Emanuele Paradiso alla chitarra acustica, impegnati nei “Racconti di Natale della tradizione pugliese”, viaggio irresistibile alla scoperta delle leggende e dei racconti popolari, cantati e recitati, della nostra migliore tradizione natalizia e il noto “Amleto”, spettacolo pluripremiato anche dalle numerose messe in scena in tanti teatri italiani, tratto da William Shakespeare, con Michele Sinisi alla regia e drammaturgia dello stesso Sinisi e Michele Santeramo. Anche la musica di qualità è stata protagonista con il trascinante progetto natalizio di Larry Franco (pianoforte e voce) e Dee Dee Joy (voce e rullante), accompagnati da Ilario De Marinis al contrabbasso, nel concerto Unforgettable Christmas, grandi classici natalizi, con qualche chicca, eseguiti nel loro stile jazz “indimenticabile”. Ha chiuso in bellezza il Gaia Gentile trio con una serata che rimarrà nell’immaginario di chi l’ha vissuta per le emozioni che la straordinaria cantautrice e interprete del mondo pop e del cantautorato assieme ai suoi musicisti, Nicolò Pantaleo e Antonello Boezio, hanno saputo trasmettere.«Una delle più grandi prerogative di un museo - sottolinea Niki Battaglia, direttore di Palazzo Beltrani - è essere anello di congiunzione tra gli amministratori, gli operatori culturali e il territorio. Un museo non potrà mai essere tale se chiuso in se stesso.Dal primo momento il nostro principale obiettivo è stato quello di fare squadra con tutti i protagonisti del welfare culturale, mettendoci sempre al servizio del territorio. Anche in questo caso, tutti insieme in una grande squadra, abbiamo portato serenità e gioia, valorizzando i luoghi del centro storico in cui il Museo "r-esiste" con la partecipazione attiva degli abitanti e dei commercianti dello stesso».Palazzo Beltrani è stato inoltre lo scrigno che ha custodito proprio durante le festività, fino all’11 gennaio, l’incredibile opera ingegneristica della Cattedrale di Trani realizzata con 80 mila mattoncini Lego dal brick builder Maurizio Lampis, visibile gratuitamente a tutti coloro che hanno percorso via Beltrani.«Il dato macroscopico da sottolineare - continua Niki Battaglia - è che Palazzo delle Arti Beltrani durante le feste ha visto varcare la sua soglia da oltre tremila visitatori, portando a compimento un importante risultato di destagionalizzazione».Il nobile teatro espositivo della città ha palesato ancora una volta capacità camaleontiche di accoglienza di ogni offerta, rivelandosi contenuto e contenitore culturale di assoluto pregio.«I ringraziamenti - conclude Battaglia - vanno a tutti coloro che, ciascuno nel proprio ambito e con la propria professionalità, hanno collaborato alla realizzazione di questo risultato egregio come la ditta Faniuolo per le luminarie e le installazioni, la cooperativa Grow-up per i laboratori per oltre 500 bambini, la dott.ssa Anna Maria Minutilli dell'Archeoclub "Antonio Piccinni" di Trani che ha condotto le interessantissime visite guidate con percorsi tematici differenti ed innovativi nella città affollate da 180 visitatori, l'associazione Trani Tradizioni che ha riempito le strade del centro storico di timpanisti, giocolieri, elfi ed attrazioni varie, l'Associazione musicale culturale "Domenico Sarro" che ha schierato per le vie del Natale tutti i suoi validissimi musicisti, lo staff del Palazzo delle Arti Beltrani che ha condotto le visite guidate all'interno della Pinacoteca "Ivo Scaringi" per 150 visitatori, la società Cerebro di Trani con i suoi allestimenti 3D nella Corte "Davide Santorsola", le scuole Baldassarre e Rocca Bovio Palumbo, i dirigenti scolastici ed i professori con tutti gli allievi ad indirizzo musicale e, infine, la Parrocchia di San Giovanni con don Gaetano Lops con la quale abbiamo avviato un bellissimo percorso comune di valorizzazione del territorio, degli artisti e della società in cui operiamo».