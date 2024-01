Trepuzzi, famiglie a teatro con 'Cento cenerentole' di inQuanto Teatro per la rassegna 'Ci vuole un fiore'

TREPUZZI (LE) - Prosegue la rassegna Ci vuole un fiore - famiglie a teatro promossa da Factory Compagnia Transadriatica nel progetto Teatri del nord Salento. Domenica 28 gennaio (ore 17:45 - ingresso 8/6 euro) l’Auditorium Zona Santi – BlaBlaBla di Trepuzzi ospita il laboratorio|spettacolo Cento cenerentole della fiorentina inQuanto teatro con Ava Hangar (Riccardo Massidda) e Andrea Falcone (autore di testi e progetto) per la regia di Giacomo Bogani (dagli 8 anni). - Prosegue la rassegna Ci vuole un fiore - famiglie a teatro promossa da Factory Compagnia Transadriatica nel progetto Teatri del nord Salento. Domenica 28 gennaio (ore 17:45 - ingresso 8/6 euro) l’Auditorium Zona Santi – BlaBlaBla di Trepuzzi ospita il laboratorio|spettacolo Cento cenerentole della fiorentina inQuanto teatro con Ava Hangar (Riccardo Massidda) e Andrea Falcone (autore di testi e progetto) per la regia di Giacomo Bogani (dagli 8 anni).





Prima di finire in un libro, le fiabe erano ovunque. Non una, ma cento, mille Cenerentole, quante erano le versioni della storia raccontate da Perrault e da Basile, dai fratelli Grimm e da migliaia di nonne, libri, canzoni, bambini e bambine. Tutte quelle versioni non sono dimenticate, ma tornano protagoniste insieme alle domande che le hanno fatte nascere. Che cos’è che ci imprigiona? E cosa desideriamo di più? In questo appuntamento, a metà strada tra lo spettacolo e il laboratorio di narrazione la narratrice, l’artista Drag e autrice Ava Hangar (Riccardo Massidda), insieme all’autore di testi per bambini Andrea Falcone, condurrà il pubblico in un dialogo divertente e coloratissimo, per dar voce a nuove versioni della storia, nuovi desideri, nuovi lieti fini. Bambine e bambini saranno stimolati a dare risposte, inventare nomi, dare voce ai propri pensieri. Perché tutte, e tutti, abbiamo una fiaba da narrare, e tutte e tutti abbiamo diritto a sentirci protagonisti.

inQuanto teatro è una compagnia fondata a Firenze nel 2011. Realizza spettacoli, laboratori e attività culturali, con l’obiettivo di coltivare e trasmettere una maggiore consapevolezza espressiva, nella convinzione che questa sia uno strumento fondamentale di comprensione del mondo e partecipazione, in particolare per le giovani generazioni. Per i suoi spettacoli teatrali, la compagnia ha vinto il Premio Scenario Infanzia nel 2018 e ha ottenuto negli anni riconoscimenti prestigiosi (finalista al Premio DNA di Romaeuropa Festival 2016, Giovani Artisti per Dante di Ravenna Festival 2015, Giovani in Scena 2013, Menzione della Giuria al Premio Scenario 2011, finalista al Premio Scenario Infanzia nel 2010) e importanti collaborazioni produttive, come quelle con Kinkaleri, La Piccionaia, il Teatro di Rifredi, Associazione Muse e Murate Art District.