Trump: 'Eviterò la Terza Guerra mondiale'

In pieno svolgimento della campagna elettorale per le primarie negli Stati Uniti, l'ex presidente Donald Trump ha preso la strada delle grandi promesse durante un comizio in New Hampshire. Riferendosi al conflitto in Ucraina, Trump ha dichiarato di conoscere personalmente Putin e Zelensky, assicurando di risolvere la questione prima ancora di assumere nuovamente la carica presidenziale e di evitare la "terza guerra mondiale".Nel suo intervento, Trump ha attaccato il presidente Biden, definendolo "una minaccia per la democrazia" e sostenendo che non solo non sarebbe in grado di guidare il paese, ma lo ha anche descritto come "corrotto" e il "peggiore della storia". Rivolgendo l'attenzione alla sua avversaria repubblicana Nikki Haley, l'ex presidente l'ha etichettata come "ineleggibile", affermando che i democratici di sinistra la sostengono perché ritengono che sia facile da battere.Trump ha riaffermato la sua convinzione che gli Stati Uniti siano diventati un paese in cui la libertà di parola è minacciata, e ha lamentato la mancanza di rispetto e ammirazione internazionale nei confronti della nazione. Nonostante ciò, ha osservato che Wall Street continua a crescere poiché, secondo lui, ritiene che il movimento "Maga" (Make America Great Again) vincerà le elezioni.L'ex presidente ha anche promesso ai suoi sostenitori che, se dovesse tornare alla Casa Bianca, avrebbe attuato "il maggiore taglio delle tasse della storia". Ha poi ricordato i successi economici durante i suoi quattro anni di presidenza, sottolineando la mancanza di inflazione e la rinegoziazione del NAFTA. Guardando al futuro, Trump ha dichiarato che il prossimo boom economico inizierà il 5 novembre 2024, alimentando l'entusiasmo tra i suoi sostenitori nella corsa verso le elezioni presidenziali.