Usa: prima esecuzione con azoto puro nel penitenziario di Holman

Kenneth Smith è diventato il protagonista di una pagina oscura nella storia giudiziaria degli Stati Uniti, essendo stato giustiziato con azoto puro nel penitenziario di Holman ad Atmore, in Alabama. Questo segna la prima volta nella storia che una condanna a morte viene eseguita con questo metodo, mai testato precedentemente sugli esseri umani.L'esecuzione, inizialmente programmata alle 18 ora locale e successivamente slittata di oltre un'ora, ha ottenuto il via libera solo dopo la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti. La Corte ha respinto l'ultima petizione presentata dai legali di Smith per fermare l'esecuzione tramite azoto, con i giudici liberal contrari alla decisione.Cinque testimoni, membri della famiglia e amici di Smith, erano presenti nella stanza adiacente a quella in cui è stata eseguita la sentenza. Smith ha indossato una maschera attraverso la quale è stato somministrato il gas, una procedura che porta al decesso per soffocamento. L'uomo è stato dichiarato morto alle 20:25 ora locale. Si tratta del primo caso al mondo in cui questa procedura, precedentemente utilizzata per sopprimere animali domestici, viene eseguita su esseri umani.Prima di indossare la maschera, Smith ha pronunciato le sue ultime parole, dichiarando: "Stasera l'Alabama fa compiere all'umanità un passo indietro. Me ne vado con amore, pace e luce, vi amo. Grazie per avermi sostenuto." Il governatore dell'Alabama ha confermato l'esecuzione con un messaggio, sottolineando che Smith aveva risposto per i suoi "orrendi crimini" dopo 30 anni e vari tentativi per ingannare il sistema.Kenneth Smith, 58 anni, era stato condannato a morte nel 1988 per aver commesso un omicidio su commissione, assassinando la moglie di un predicatore insieme a un complice. L'uomo aveva precedentemente sopravvissuto a una prima esecuzione fallita tramite iniezione letale nel novembre del 2022, quando le autorità non riuscirono a individuare la vena giusta nel suo braccio, interrompendo l'esecuzione dopo quattro ore.