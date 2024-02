Allerta meteo: precipitazioni e allerta gialla sulla Puglia

BARI - Dalla notte di oggi, mercoledì 28 febbraio 2024, e per le successive 24-30 ore, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse su Basilicata, Puglia, Molise, Abruzzo e Marche. Questi fenomeni potrebbero manifestarsi anche sotto forma di rovesci o temporali, accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento.Per la giornata del 29 febbraio 2024, si prevedono ancora precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su una regione non specificata. Questi fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento. Inoltre, saranno presenti venti di burrasca meridionale, localmente forti sud-orientali sulle zone adriatiche, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.Inoltre, dalle ore 00:00 del giorno 29 febbraio 2024 e per le successive 24 ore, è prevista un'allerta gialla per rischio vento, idrogeologico ed idrogeologico per temporali su tutta la regione della Puglia. Si raccomanda la massima attenzione e di seguire eventuali aggiornamenti da parte delle autorità competenti.