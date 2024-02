Allerta meteo: venti forti e mareggiate in arrivo sulla Puglia

BARI - Per la serata e la notte di oggi, venerdì 09 febbraio 2024, e per le successive 24-36 ore, è previsto un aumento dei venti dai quadranti meridionali su diverse regioni del Sud Italia. In particolare, su Lazio, Puglia e Sicilia si prevedono venti da forti a burrasca, con estensione dal mattino di domani, sabato 10 febbraio 2024, a Calabria, Basilicata, Campania, Molise e Abruzzo. Le raffiche potrebbero raggiungere intensità fino a burrasca forte su Molise, Puglia, settori occidentali e rilievi della Sicilia, nonché settori appenninici delle restanti regioni meridionali. Si segnala inoltre la possibilità di mareggiate lungo le coste esposte.A partire dalle ore 10:00 del 10 febbraio 2024 e per le successive 24-36 ore, i venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali interesseranno l'intera regione della Puglia, con raffiche fino a burrasca forte sulle zone meridionali della regione. Anche in questo caso sono previste mareggiate lungo le coste esposte.A partire dalla mezzanotte del giorno 10/02/2024 e per le successive 24-36 ore, è stata emessa un'allerta gialla per rischio vento sull'intero territorio della Puglia. Si consiglia quindi di prestare attenzione alle indicazioni delle autorità competenti e di adottare le opportune precauzioni per fronteggiare la situazione meteorologica avversa.