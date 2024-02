Amministrative Bari: Michele Laforgia propone le 'Unitarie'

BARI - Nei giorni scorsi, il lancio della candidatura a Sindaco di Vito Leccese ha sollevato preoccupazioni riguardo alla mancanza di confronto sui temi cruciali per la città, rischiando di frammentare la coalizione al primo turno delle elezioni comunali. Michele Laforgia, presidente della Giusta Causa, ha enfatizzato la necessità di evitare questo scenario, definendolo un errore catastrofico.In risposta all'invito di figure di spicco come Nichi Vendola e Michele Emiliano, insieme a un gruppo di esponenti del centrosinistra barese e movimenti civici, si ribadisce la volontà di perseguire l'unità delle forze progressiste fino all'ultimo giorno utile. Su mandato delle organizzazioni che aderiscono alla Convenzione per Bari 2024, si propone a Vito Leccese di avviare una consultazione pubblica degli elettori del centrosinistra entro la prima metà di marzo.La consultazione mira a superare lo stallo attuale della coalizione, con l'obiettivo di garantire una decisione condivisa e rappresentativa. La condizione fondamentale per procedere è il confronto tra le parti, al fine di evitare divisioni e favorire la ricomposizione dell'unità dell'alleanza progressista. La proposta sarà discussa nella prossima riunione della coalizione, prevista per martedì 27 c.m.Si sottolinea che la consultazione non si baserà su algoritmi complessi o su un gruppo ristretto di "saggi", ma si concentrerà sulla piena democraticità e rappresentatività del processo, garantendo regole certe per evitare manipolazioni del voto.La proposta prevede un grande evento pubblico, denominato "Unitarie", al quale parteciperanno tutti coloro che si identificano nella coalizione progressista, con registrazione e identificazione obbligatorie. I candidati si impegneranno a rispettare l'esito del voto finale, indipendentemente dall'esito.