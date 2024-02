Maglie, sarà intitolata a Virginia Bertini la sezione dell’ANPI

MAGLIE - Avrà luogo a Maglie (Lecce), nella sala conferenze “Ama Salentea”, in via Ospedale 24, lunedì 26 febbraio dalle ore 17:30, l’evento di inaugurazione della sezione ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) appena costituitasi e intitolata a Virginia Bertini, patriota magliese distintasi nelle quattro giornate di Napoli del 1943.“Nel corso dell’evento – spiega la presidente Francesca Rol - illustreremo il nostro programma di iniziative per il 2024. Inoltre, si alterneranno le testimonianze di alcuni gruppi di studenti che presenteranno i loro lavori dedicati al tema della Resistenza”.Francesca aggiunge: “Abbiamo voluto da subito coinvolgere gli studenti per sottolineare il particolare interesse che la nostra Associazione riserva alle scuole di ogni ordine e grado. Il nostro obiettivo, infatti, è quello di mantenere viva la memoria storica dei fatti che portarono alla liberazione dell’Italia dal nazifascismo, oltre che di riaffermare i valori della Costituzione tra i più giovani”.