Arcelor Mittal critica Invitalia: 'Grave violazione dell'accordo di investimento per Acciaierie d'Italia'

Arcelor Mittal ha inviato una lettera a Invitalia la sera del 18 febbraio, esprimendo sorpresa e delusione per le recenti azioni riguardanti Acciaierie d'Italia. Il gruppo dell'acciaio accusa Invitalia di non aver condiviso l'intenzione di avviare il processo per porre l'azienda in amministrazione straordinaria durante il consiglio di amministrazione di AdI Holding.Nella lettera, Arcelor Mittal accusa Invitalia di non aver informato né AdI né il gruppo stesso riguardo a questa azione, definendola una grave violazione dell'accordo di investimento per Acciaierie d'Italia.Il testo della lettera prosegue affermando che nelle settimane precedenti si erano svolte intense discussioni per cercare di raggiungere un accordo equo, ma Arcelor Mittal respinge il tentativo di incolparli per l'insoddisfacente esito di tali discussioni. Il gruppo si riserva tutti i diritti in merito alla situazione.Questa critica da parte di Arcelor Mittal evidenzia le tensioni e le complicazioni nel partenariato pubblico-privato riguardante Acciaierie d'Italia e solleva interrogativi sul futuro dell'azienda e delle relazioni tra le parti coinvolte.