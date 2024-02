Serie C, il Cerignola perde 1-2 con il Monterosi al Monterisi

Quarta sconfitta interna del Cerignola che perde 1-2 con il Monterosi al “Monterisi” nella ventisettesima giornata del girone C di Serie C. Nel primo tempo al 2’ i laziali passano in vantaggio con Piroli, raddoppiano per merito di Eusepi e al 40’ Capomaggio segna per gli ofantini. Sesta sconfitta in questo torneo dei pugliesi che sono al decimo posto in classifica con 37 punti. Seconda vittoria esterna del Monterosi. Quarto successo nel girone C di Serie C dei laziali, penultimi con 19 punti.