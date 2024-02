Arresto latitanti Foggia, Emiliano: segnale significativo per foggiani e pugliesi

BARI - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha dichiarato oggi che l'arresto dei latitanti Marco Raduano e Gianluigi Troiano rappresenta un segnale significativo per i cittadini del Foggiano e per tutti i pugliesi. Emiliano ha elogiato la professionalità degli inquirenti, sottolineando che nessun latitante pericoloso rimarrà impunito. Ha ringraziato i carabinieri del Ros e le Procure antimafia per la collaborazione che ha portato a questo risultato. Il presidente ha ribadito l'impegno della Regione nel supportare i cittadini colpiti dalle azioni criminali dei clan, promuovendo politiche di antimafia sociale in sinergia con istituzioni, magistratura, forze dell'ordine, scuole e operatori sociali.