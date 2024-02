Arriva a Lecce il nuovo ristorante KFC nel Centro commerciale Mongolfiera

LECCE - I leccesi e gli amanti del pollo fritto avranno presto un nuovo motivo di gioia, poiché il famoso brand KFC sta per aprire le porte del suo nuovo ristorante nel centro commerciale Mongolfiera di Surbo, Lecce. La data di apertura è prevista per il mese di marzo, portando un'esplosione di gusto e di opportunità lavorative nella città salentina.Questo sarà il quarto ristorante KFC della regione, dopo quelli di Bari, segnando un importante traguardo come primo punto vendita al di fuori della provincia barese. L'arrivo del marchio nel cuore del Salento offre un'opportunità unica per gli abitanti locali di godere dei deliziosi piatti di pollo fritto che hanno reso KFC famoso in tutto il mondo.Ma non è solo una buona notizia per gli amanti del cibo, ma anche per chi è alla ricerca di nuove opportunità di lavoro. Il ristorante sta cercando personale per far parte del suo team, quindi se sei interessato a diventare parte dell'esperienza KFC, puoi inviare la tua candidatura a kfcsurbo@bfmfood.it Con l'apertura imminente del nuovo ristorante KFC a Lecce, ci si può aspettare una nuova ondata di entusiasmo e soddisfazione tra i residenti locali e i visitatori del centro commerciale Mongolfiera. È tempo di prepararsi per un'esperienza gastronomica unica e indimenticabile con il gusto unico del pollo fritto KFC.