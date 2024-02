Un tuffo nella nostalgia musicale: la serata cover di Sanremo 2024

SANREMO - La quarta serata del Festival di Sanremo 2024 ha trasportato il pubblico in un viaggio emozionale attraverso la memoria collettiva, attraverso istantanee che fanno parte della storia della musica e della TV. La serata cover si è confermata uno degli appuntamenti più amati del festival, un karaoke gioioso e insieme un'affettuosa cavalcata attraverso i ricordi.Sul palco dell'Ariston si sono alternati grandi ospiti, da Gianna Nannini a Roberto Vecchioni, da Umberto Tozzi a Riccardo Cocciante, ognuno portando con sé un pezzo della propria storia musicale e regalando al pubblico momenti indimenticabili.Lorella Cuccarini ha dato il via alla serata con uno spettacolare ingresso in scena, ballando e incantando il pubblico con un medley dei suoi successi. Accompagnata da Fiorello, che ha interpretato il ballerino Manuel Franjo, ha reso omaggio a se stessa bambina piena di sogni che guardava Pippo Baudo in TV. Un momento carico di emozione è stato il saluto affettuoso di Lorella a Baudo, il presentatore che l'ha lanciata nel mondo dello spettacolo.Le esibizioni sono state varie e coinvolgenti: Sangiovanni con Aitana, Annalisa con La Rappresentante di Lista, Gazzelle e Fulminacci con "Notte prima degli esami", solo per citarne alcune. Ogni performance ha suscitato emozioni e ricordi nel pubblico, che ha partecipato con entusiasmo e ha reso omaggio agli artisti con lunghi applausi e standing ovation.Uno dei momenti più emozionanti è stato il duetto tra Roberto Vecchioni e Alfa, che ha interpretato "Sogna ragazzo sogna" aggiungendo un finale rap con alcune sue rime. Il professore della canzone ha conquistato il pubblico, ricevendo una meritata standing ovation.Anche la performance di Riccardo Cocciante con Irama ha lasciato il segno, con l'interpretazione di "Quando finisce un amore", un successo senza tempo che festeggia cinquant'anni. Cocciante ha poi emozionato ancora di più il pubblico con "Vivere per amare", tratto dal musical Notre Dame de Paris.Francesco Gabbani ha ripetuto l'inchino a Fiorella Mannoia, riproponendo il duetto che li aveva visti protagonisti al Festival di Sanremo nel 2017. Un gesto simbolico che ha ricordato ai presenti l'importanza della musica nel creare legami e ricordi indelebili.Fiorello ha regalato al pubblico momenti di leggerezza e divertimento, annunciando sorprese e facendo apparire dietro un drappo rosso ospiti inaspettati come i Jalisse e il maestro Beppe Vessicchio.Infine, l'emozionante omaggio di Angelina Mango a suo padre Pino, accompagnata dal quartetto d'archi dell'Orchestra di Roma, ha commosso il pubblico e chiuso la serata con un tocco di dolcezza e nostalgia.In un momento difficile per il mondo intero, la musica si conferma ancora una volta come un potente mezzo per unire le persone e donare loro emozioni e momenti indimenticabili. E Sanremo, con la sua serata cover, continua a essere un punto di riferimento per celebrare la bellezza e la magia della musica italiana.