Barisound porta in scena ‘C’eravamo tanto amati’ al Duse col post serata

BARI - Da giovedì 8 a domenica 11 febbraio al teatro Duse di Bari la compagnia Barisound porterà scena lo spettacolo “C’eravamo tanto amati” di e con Antonio Bellino, insieme a Claudia Parroco, che pescando dal cinema e dalle sue colonne sonore tratta una storia d’amore senza lieto fine.Alternando prosa e musica i due protagonisti, sul palco insieme a Lorenzo Macchia al piano, attraverso dialoghi di celebri film che hanno trattato il tema dello spettacolo e scenette di vita quotidiana comiche, portano avanti il racconto che richiama il celebre lungometraggio diretto da Ettore Scola e interpretato da Vittorio Gassman, Nino Manfredi, Stefania Sandrelli, Stefano Satta Flores, Giovanna Ralli e Aldo Fabrizi. Non mancheranno gli evergreen come “Anonimo veneziano”, “Notthing hill”, “Il padrino”, “My fair lady” e altre colonne sonore che hanno reso immortali le pellicole cinematografiche che hanno musicato.“Proponiamo questo spettacolo – ha spiegato Antonio Bellino – rigorosamente dal vivo. Il pubblico sarà protagonista perché sarà chiamato spesso a indovinare i film a cui facciamo riferimento. Sono molte le pellicole cinematografiche, divenute cult della filmografia mondiale, che hanno affrontato il tema dell’amore senza lieto fine. Noi le presentiamo a modo nostro”.Mantenendo sempre i toni allegri, lo spettacolo è un collage di storie d’amore e di varie circostanze che fanno naufragare il sentimento, da quelle più superficiali come l’eccessivo utilizzo dei nuovi strumenti tecnologici per spiare il partner, a quelle più serie come la malattia. Nelle giornate di giovedì e sabato grazie ad una joint venture tra la Barisound, il teatro e lo Stardust di Bari, oltre allo spettacolo la serata continuerà con la visione del 74° Festival di Sanremo accompagnata da una speciale panzerottata, arricchita da varie proposte gastronomiche, a cura degli chef dello stesso locale di corso Benedetto Croce, 80.“Questa è la settimana di Sanremo e della canzone italiana – ha affermato l’attore e regista -. Per questo motivo abbiamo pensato di regalare al nostro pubblico un doppio appuntamento con spettacolo e, a seguire, un momento conviviale nel quale rilassarsi vedendo la kermesse sanremese”.Teatro Duse – via Carulli, 80 – BariInfoline: 3773664248Inizio spettacolo: 20:00