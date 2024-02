Bruxelles, monta la protesta degli agricoltori: trattori in marcia nel Quartiere Europeo

BRUXELLES - Oggi, almeno 1000 trattori si dirigono verso Bruxelles nell'ambito delle proteste degli agricoltori, coincidentemente con il vertice dell'Unione Europea che si tiene in città. La maggior parte dei veicoli è prevista arrivare intorno alle 10.30, ma già alle 6 del mattino alcuni trattori hanno attraversato le strade cittadine, svegliando la popolazione con il suono dei clacson e bloccando la Place de Luxembourg davanti al Parlamento europeo. Alcuni agricoltori hanno appiccato roghi con legna e pneumatici, accompagnati da esplosioni di petardi.Parallelamente, in Francia, le proteste degli agricoltori continuano con il blocco di una cinquantina di supermercati nella notte. Circa 200 trattori hanno preso di mira i marchi Carrefour, Lidl, Aldi e Casino nelle città di Brioude, Yssingeaux, Craponne e Monistro, denunciando il comportamento "inappropriato" dei grandi magazzini. Le azioni non hanno causato disagi significativi al traffico ordinario.A dieci giorni dall'inizio delle proteste, i coltivatori francesi mantengono i blocchi, soprattutto intorno a Parigi, dove la polizia continua a presidiare il mercato di Rungis. Le rivendicazioni degli agricoltori riguardano la situazione economica del settore e la richiesta di riforme strutturali per affrontare le sfide che il comparto agricolo sta affrontando in Francia e in Europa.