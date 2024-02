Joe T Vannelli porta l'house a Sanremo

Joe T Vannelli, dj e produttore internazionale tra i più apprezzati e stimati, scalda i motori per una serata tutta da ballare durante la settimana del Festival di Sanremo. Venerdì 9 febbraio Villa Noseda (Corso degli Inglesi, 1, Sanremo) ospiterà il celebre format 'Supalova' del produttore internazionale, per una serata all’insegna della musica house.

Supalova, lo spettacolo che ha ridefinito la scena dei club italiani con numeri record di presenze e serate, torna per celebrare un successo indiscusso che ha segnato un’intera generazione accorsa da tutta Italia per divertirsi con JOE T VANNELLI e la crew di SUPALOVA. Per oltre un decennio, dall’alba dei primi anni 2000, questo evento ha rivoluzionato il panorama dei club, accumulando numeri record con oltre 60 eventi all’anno, milioni di compilation vendute e portando in Italia uno spettacolo inedito, fino ad allora riservato alle leggendarie discoteche di Ibiza.

Un’ode alla musica house che ha elevato il concetto di DJ set introducendo nella manifestazione artisti live e vedendo in consolle ospiti d’eccezione come David Guetta, Roger Sanchez, David Morales, Little Louie Vega.

E' in digitale 'Call me'' il remix firmato da Joe t Vannelli, uno dei brani più celebri dell’icona anni ’80 Ivana Spagna. “Call Me” è stata nelle prime posizioni delle classifiche internazionali. Il brano è incluso nell'album di Ivana Spagna “Dedicato alla Luna”. La sua carriera musicale ha attraversato varie fasi e ha contribuito a plasmare la scena pop italiana.

La reinterpretazione di "Call Me" di Joe T Vannelli non è semplicemente una nuova versione di un vecchio successo, ma una celebrazione dell'evoluzione della musica dance e delle sue radici. Con il suo tocco distintivo, Joe T Vannelli offre un'esperienza coinvolgente che invita il pubblico a ballare e immergersi in un viaggio sonoro senza tempo.