- L’ Italia Femminile perde 5-1 l’ amichevole contro l’ Inghilterra in campo neutro ad Algeciras in Spagna. Nel primo tempo al 5’ le inglesi passano in vantaggio con Lotte Wubben Moy di testa, al 19’ raddoppiano per merito di Lauren Hemp, girata di sinistro, al 33’ la Hemp realizza la terza rete di testa e al 45’ le azzurre segnano con Michela Cambiaghi, conclusione di destro.

Nel secondo tempo al 23’ Ella Ann Toone con un tocco al volo porta l’ Inghilterra sul 4-1 e al 33’ il siluro da trenta metri di Rachel Ann Daly permette alle britanniche di andare in gol per la quinta volta. La squadra di Andrea Soncin giocherà da Aprile a Luglio 6 partite delle qualificazioni agli Europei. Questi campionati si svolgeranno dal 2 al 27 luglio 2025 in Svizzera. Il sorteggio dei gironi delle qualificazioni sarà effettuato martedì 5 marzo.