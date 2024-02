Infiltrazioni del clan nella politica a Bari, nuove foto compromettenti emergono dalla maxi inchiesta

BARI - Nel corso dell'ampia inchiesta sulle infiltrazioni criminali nella politica barese, emerse alcune foto che gettano ulteriori ombre su Giacomo Olivieri, figura centrale nell'indagine. Le immagini ritraggono Olivieri insieme ai suoi procacciatori di voti, tra cui spicca la presenza di Tommaso Lovreglio.Le foto documentano incontri avvenuti in varie occasioni, tra cui una a via Argiro e un'altra durante una cena in un noto ristorante di Polignano. In quest'ultimo caso, il conto è stato pagato dal nipote di Savinuccio, accentuando i legami sospetti tra Olivieri e il mondo criminale.Al termine della cena, Olivieri e Lovreglio si sono abbracciati e, secondo quanto riportato da alcuni media locali, Olivieri avrebbe inviato dei baci con le dita prima di allontanarsi a bordo di un'auto di lusso, identificata come un' Audi A7 con lo stemma di un consolato.Queste nuove evidenze fotografiche potrebbero avere importanti conseguenze sulle indagini in corso e sull'eventuale coinvolgimento di Olivieri e dei suoi associati nelle attività criminali. La magistratura sta analizzando attentamente le prove raccolte per stabilire eventuali responsabilità e prendere provvedimenti in base alla legge.