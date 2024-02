Calcio: l'Italia femminile pareggia 0-0 l'amichevole con l'Irlanda al Viola Park di Bagno a Ripoli

(Nazionale Femminile di Calcio)





Nel secondo tempo al 26’ Martina Piemonte non ha concretizzato una buona occasione e al 29’ è stato annullato un gol a Louise Quinn dell’ Irlanda per un fuorigioco. L’ Italia giocherà un’ altra amichevole martedì 27 febbraio alle 18 contro l’ Inghilterra ad Algeciras in Spagna. Per le azzurre sarà una gara insidiosa che concluderà il primo ciclo degli incontri in programma nel 2024.

- L’Italia femminile ha pareggiato 0-0 contro l’Irlanda l’amichevole al “Viola Park” di Bagno a Ripoli in provincia di Firenze. E’ stata l’ ultima partita in Nazionale per Sara Gama che ha lasciato la squadra azzurra dopo 18 anni e 140 partite. Nel primo tempo al 32’ Benedetta Glionna della squadra di Andrea Soncin è andata vicina al gol e al 36’ Cristiana Girelli ha sfiorato la rete.