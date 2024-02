Carnevale di Putignano, occhi puntati sul grande closing party con Amadeus e tante sorprese

PUTIGNANO - Con gli ospiti speciali AMADEUS e Giovanna Civitillo Putignano si prepara all’atto finale del suo Carnevale da Capogiro. Un sabato che sarà incorniciato dal DJ Set firmato da Albertino e Fargetta, pronti a trasformare il carnevale in una grande discoteca a cielo aperto fino a tarda ora.Tante le sorprese in programma per sabato 17 febbraio, a cominciare dagli ospiti speciali AMADEUS e Giovanna Civitillo che daranno il via ufficiale alle ore 19.00 alla grandiosa parata dei Giganti di Carta e delle maschere. Sarà poi sempre AMADEUS a premiare a fine parata i vincitori della 630^ edizione del Carnevale di Putignano.A fare da cornice al Closing Party anche l’esibizione dei TERRAROSS che torneranno a Putignano, questa volta per sfilare su un “Nono carro armonico” realizzato interamente in luminarie artistiche; presenteranno al pubblico del carnevale lo spettacolo speciale dal titolo “Tïembë e Fraschë - Popolare, dal passato al futuro”.Fra le sorprese di questa ultima giornata di Carnevale N630 anche la presenza di un gruppo mascherato da Patrasso, in Grecia, che sfilerà mettendo in scena una versione moderna del famoso mito greco del Minotauro e Arianna. In sfilata ci sarà anche un gruppo dal Carnevale di Fano che proporrà un’esibizione di pizzica. La visita della delegazione da Fano si inserisce nel percorso intrapreso da Putignano, con gli altri carnevali storici d’Italia, per ottenere dall’Unesco il riconoscimento a Patrimonio Immateriale dell’Umanità.Eventi per bambini di ogni età al Carnevale di Putignano: dalla mostra “La carta elegante” alla mostra filatelica presenti presso il Museo Romanazzi Carducci, che ospita anche la Mostra permanente del Carnevale e della Cartapesta.Inoltre, da non perdere l’appuntamento con “MORE: il robot in cerca d'Amor!" (ore 16.00); si tratta di un racconto animato presso il carro allegorico "RewAInd" e laboratorio di cartapesta a tema a cura di Gesi Bianco (dai 5 anni. Info e prenotazioni al 328.8939456).Dalle ore 19.00 in poi nel centro cittadino “A Pressione N’de Jos’r” a cura di Trullando nel centro storico. Ancora, in Piazza Farinella “Lighting Photo Booth”, una meravigliosa installazione di luminarie dove immortalare la giornata, il tuo abito, i tuoi amici, la tua famiglia con uno scatto fotografico d’autore realizzato dall’artista fotografo Dino Frittoli. E dalle ore 20.00 il rito di “U Conz’l - Edizione 2024”, presso Piazza Farinella.In programma per sabato anche:●Viaggio nel tempo alla scoperta della Farinella a cura di Clara d’Aprile, rievocazione storica con approfondimento etnobotanico; ● Artisti di strada per grandi e bambini con Equilibrista/Slinky Man e Giocoliere; ●“Butta i coriandoli e non il cibo!”, presentazioni e divulgazione a tema sulla prevenzione contro lo spreco del cibo e la rivisitazione di ingredienti e ricette antiche con Francesco Leone - “No Waste, la fermentazione come metodo di conservazione” “La cucina di Farinella” a cura dell’Associazione Cuochi "Trulli e Grotte" in Piazza Farinella; ● Esibizione “Farinella Street Band” a cura dell’Ass.“Il Trillo”.I biglietti delle sfilate e degli eventi organizzati all’interno della manifestazione del Carnevale di Putignano 2024 sono acquistabili sul sito Carnevale di Putignano 2024 (e tramite piattaforma oline DoItYourself), nell’HUB della Fondazione del Carnevale di Putignano (prossima apertura) e in tutte le ricevitorie in cui è presente il servizio offerto da DoItYourself.