Il contributo di Gianni Santorsola e la sua RMM a Casa Sanremo 2024

SANREMO - Durante il 74° Festival della Canzone Italiana a Sanremo, Gianni Santorsola, titolare della RMM Milano, ha ricevuto un prestigioso riconoscimento dal Direttore Artistico di Casa Sanremo, Ciro Barbato, per il suo impegno e la dedizione nella scoperta e selezione di nuovi talenti musicali. Questo tributo riconosce il lavoro instancabile di Santorsola nel campo della musica e conferma il suo ruolo di rilievo nel panorama musicale italiano nato quasi 30 anni fa, con la rinomata produzione ‘Musica è… ‘che portò alla luce talenti noti al grande pubblico ancora oggi.La RMM Milano, un’agenzia di eventi pugliese che conta diverse sedi sul territorio nazionale, fondata nel lontano 1995, partner di Casa Sanremo, ha svolto un ruolo attivo e significativo nel Festival. Grazie all’impegno costante di Gianni Santorsola e della sua socia Maddalena Murianni, l’agenzia ha contribuito in modo tangibile al successo dell’evento, evidenziando la passione e la dedizione che li contraddistingue nella valorizzazione di nuovi talenti e nell’organizzazione di eventi di grande impatto su tutto il panorama nazionale.L’anno 2024 segnerà un’altra tappa importante per Gianni Santorsola, in quanto vedrà la realizzazione di un progetto musicale di rilievo, frutto di un amore autentico per la musica che ha caratterizzato il cammino di crescita professionale di Santorsola e il legame profondo con la sua terra, la Puglia.L’impegno e la determinazione della RMM Milano nel promuovere la musica e supportare nuovi talenti sono stati riconosciuti e apprezzati anche a Sanremo, sottolineando il suo ruolo cruciale nel settore musicale. La sua costante ricerca di eccellenza e la passione travolgente per la musica rappresentano una fonte di ispirazione per gli aspiranti artisti e un contributo significativo alla crescita e alla diversificazione della scena musicale italiana.Foto di Michele Traversa (riproduzione riservata)