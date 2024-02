Carovigno, sabato 17 febbraio 'La Pentolaccia dei Bambini' nella Cripta della Chiesa Nuova

CAROVIGNO (BR) - Proseguono le interessanti iniziative nella città di Carovigno: sabato 17 febbraio 2024, alle ore 18 nella Cripta della Chiesa Nuova, si terrà l'evento "La Pentolaccia dei Bambini". E' organizzato dall'AVULSS Carovigno, PoroPoro Animazione e Giornale di Puglia e patrocinato dal Comune di Carovigno. - Proseguono le interessanti iniziative nella città di Carovigno: sabato 17 febbraio 2024, alle ore 18 nella Cripta della Chiesa Nuova, si terrà l'evento "La Pentolaccia dei Bambini". E' organizzato dall'AVULSS Carovigno, PoroPoro Animazione e Giornale di Puglia e patrocinato dal Comune di Carovigno.





E' questo un evento per riprendere in mano le antiche e belle tradizioni del Carnevale.

Per quel che riguarda la quota di partecipazione è di 7 euro. Il ricavato andrà in beneficenza. E' gradita la prenotazione. Per informazioni è necessario contattare il numero 3273825538.