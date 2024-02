San Cesario di Lecce, martedì 13 febbraio Burkina A/R di Nino Martella apre 'Akwaba – Welocome to the artistis'

SAN CESARIO DI LECCE (LE) - Con Burkina A/R di Nino Martella, un viaggio fra i ritmi e le melodie dell'Africa Occidentale, si apre martedì 13 febbraio alle ore 20 presso la Distilleria De Giorgi a San Cesario di Lecce il progetto Akwaba – Welcome to the artists. - Con Burkina A/R di Nino Martella, un viaggio fra i ritmi e le melodie dell'Africa Occidentale, si apre martedì 13 febbraio alle ore 20 presso la Distilleria De Giorgi a San Cesario di Lecce il progetto Akwaba – Welcome to the artists.





Nino Martella è un percussionista che da anni lavora per l’integrazione culturale e la ricerca delle radici in comune fra le culture del West Africa e quella del Mediterraneo e del Sud Italia. Fondatore dell’associazione Circular Music, che ha sede sia in Italia che In Burkina, e del centro culturale Kabakò, fondato nel 2021 nel cuore del villaggio di Bana, che nasce con l’obiettivo della preservazione della cultura tradizionale dell’etnia Samblà.

In Burkina A/R racconta la sua esperienza di sette anni di esplorazione del mondo della musica del Burkina Faso, dalla prima esperienza nel 2016 fino all’ultimo viaggio del 2021 e in attesa della prossima partenza, prevista pochi giorni dopo Burkina A/R.

Nino Martella eseguirà delle dimostrazioni dal vivo del balafon e di altri strumenti a percussioni caratteristici dell'Africa Occidentale sub-sahariana, e con l’ausilio di immagini e di video di repertorio raccolti in Burkina Faso, sia a Bobo Dioulasso che nei villaggi limitrofi, ci racconterà il momento musicale nella tradizione dell’Africa Occidentale, la vita dei griot, le meraviglie ma anche le difficoltà della vita dei musicisti di uno dei Paesi musicalmente più apprezzati del continente.

Akwaba – Welcome to the artists è un progetto dell’ ITI Italia, il Centro Italiano dell’International Theatre Institute -ITI UNESCO con la collaborazione di Astràgali Teatro, e riceve il sostegno della Sezione Relazioni Internazionali della Regione Puglia (Programma annuale 2022/avviso pubblico L.R. 20/2003).





INFORMAZIONI:

Ingresso gratuito

Si consiglia la prenotazione: 3892105991