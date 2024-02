Cina, nave mercantile urta un ponte a Guangzhou: 2 morti, numerosi dispersi

L'agenzia di stampa statale Xinhua ha confermato l'incidente e ha riferito che un numero imprecisato di veicoli è caduto in acqua a seguito dell'impatto. Tuttavia, il numero esatto delle vittime e le cause dell’incidente non sono ancora chiari. La televisione statale cinese ha trasmesso immagini inquietanti del luogo dell'incidente. La clip mostra la nave da carico incastrata tra due pilastri del ponte, con un ampio spazio vuoto nel ponte a due corsie sopra di esso.





L'immagine di un autobus caduto nella stiva della nave da carico, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è particolarmente spaventosa. Secondo quanto riportato dai media cinesi, a bordo dell'autobus c'era solo l'autista. L'operatore della linea non è riuscito a stabilire un contatto con lui dopo l'incidente.





In una collisione avvenuta in mare, oggi 22 febbraio, una nave mercantile nel Guangdong, nel sud della Cina, ha speronato un ponte trafficato, provocandone il parziale crollo. Un numero imprecisato di veicoli sono caduti in mare, mentre non si conoscono ancora il numero esatto delle vittime e le cause dell'incidente. Lo hanno riferito le autorità locali sulla piattaforma online Weibo.