Distretto Rotary 2120: sabato 24 febbraio il seminario distrettuale di Finanza etica

BARI - Si parla di finanza etica al Seminario del Distretto Rotary 2120 (Puglia e Basilicata) sabato 24 febbraio alle ore 9.30 all’Hotel Excelsior di Bari in un incontro aperto al pubblico per illustrare un nuovo modo di fare azienda, con un impegno sociale per un’economia equa e sostenibile. L’economia ha bisogno dell’etica (impresa sostenibile) per un corretto funzionamento della finanza a favore del bene comune.Il dibattito sulla finanza etica, che sarà coordinato da Felice de Sanctis, giornalista economico, avrà come relatori il prof. Francesco Lenoci, Docente dell’Università Cattolica di Milano; Sergio Magarelli, Direttore della sede di Bari della Banca d’Italia; Francesco Mariano Mariano, Banchiere e amministratore unico Fondazione Vis; Teresa Masciopinto, presidente Fondazione Finanza etica.“Questo Seminario sulla Finanza Etica si propone l’idea di darci contezza di un nuovo modo di fare azienda, che va consolidandosi e pone, ed ancora più porrà, l’accento, anche nella compilazione dei bilanci – da sempre il compromesso tra le aspirazioni della proprietà e le performance aziendali reali – all’identità aziendale e al suo sistema di valori etici. Perché l’idea della filantropia strategica si sta diffondendo e perché le aziende hanno imparato sulla propria pelle, quale valore, anche per i propri fatturati, ha creare attorno al proprio brand un’aura di impegno sociale”, dice il Governatore del Distretto 2120 Vincenzo Sassanelli che illustrerà le finalità dell’iniziativa, che vede il Rotary impegnato a sostegno della comunità attraverso i service a sfondo sociale.