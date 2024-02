Colonie feline: installati i cartelli e consegnate le pettorine alle tutor

LECCE - L'Assessorato all'Ambiente, venendo incontro alle richieste pervenute dalle responsabili e volontarie delle colonie feline regolarmente censite presenti in città, ha posizionato 80 nuovi cartelli per segnalare la loro presenza, che si vanno ad aggiungere ai 40 già installati negli anni passati, e ha dotato di circa 200 pettorine rifragenti e badge le tutor.Questo pomeriggio, l'assessora all'Ambiente e alla Tutela degli animali, Angela Valli, ha consegnato simbolicamente la pettorina numero 1 alla decana tra le tutor di colonia, la signora Liliana. Ma la pettorina oggi l ‘ha ricevuta anche la piccola Luna, che con entusiasmo si prodiga nella gestione di una colonia aiutando la sua mamma da cui ha ereditato sensibilità e attenzione verso i gattini.I cartelli, installati in posizioni strategiche, servono a segnalare la presenza delle colonie feline e ad invitare gli automobilisti a rallentare la velocità di marcia in prossimità delle stesse, per scongiurare incidenti che spesso nel corso degli anni hanno visto vittime i gatti.Anche le pettorine rifrangenti hanno una funzione di visibilità e sicurezza soprattutto nelle ore serali oltre ad avere la funzione di facilitare il riconoscimento anche sociale di chi in maniera benemerita svolge il ruolo della tutor di colonia.«Continuiamo a portare avanti il lavoro che ci siamo prefissati – dichiara l'assessora Valli – per creare le migliori condizioni in cui far operare le tutor di colonia, che ringrazio per il loro encomiabile impegno a beneficio del benessere dei gatti in città. Dopo il censimento delle colonie e l'avviso pubblico per adottarle -per consentire ad aziende, associazioni di categoria, condomini, scuole, e anche a singoli cittadini di sostenere economicamente le esigenze dei gatti di colonia- il prossimo intervento dell'Amministrazione sarà quello di creare una rete di supporto per le tutor finalizzato all’attività di cattura dei gatti in vista della sterilizzazione da parte dei servizi veterinari della Asl. Con le paline e le pettorine diamo una riconoscibilità anche sociale a chi sceglie esemplarmente di dedicare tempo, energie e risorse ai nostri gatti».