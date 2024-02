Due party-format nel weekend del Demodè Club

MODUGNO - Venerdì 2 e sabato 3 febbraio al Demodè Club di Modugno (Ba) saranno proposti i party “Indie power”, format itinerante di eventi, incentrato sul filone musicale indipendente che oggi rappresenta un importante segmento e “Mai dire Goku” festa cartoon di recente realizzazione che sta proponendo eventi in tutta Italia.Con i suoi ventiquattro anni di attività il club alle porte di Bari sta proponendo in questa stagione 2023-24 importanti party-format, tra i più apprezzati, che costituiscono la nuova frontiera degli eventi notturni. Si tratta di veri e propri spettacoli incentrati non solo sulla musica ma anche su altre attività quali videoproiezioni, scenografie, coreografie, costumi e performance varie, che coinvolgono per l’allestimento varie figure lavorative.“Già da qualche anno stiamo ospitando feste di questo genere – ha affermato Dario Boriglione, direttore artistico del Demodè Club – ma quest’anno abbiamo scelto di dare a questi maggiore spazio, visto l’interesse che stanno suscitando a livello nazionale. Molti di questi appuntamenti registrano il sold-out in qualunque località italiana”.Il primo appuntamento è Indie Power, è il grande party dedicato alla nuova scena indie con tutte le sue contaminazioni, dall’urban, al punk rock, ai graffiti pop. In unica serata si potranno cantare e ballare, come in un concerto, i principali successi degli artisti più apprezzati del momento, quali Coez, Calcutta, Gazzelle e tanti altri ancora, con il supporto di videoclip proiettati sui grandi ledwall del Demodè, gadget e animazione curata ad hoc.Sabato, invece, si terrà “Mai dire Goku”, uno show incentrato suo cartoon degli anni 2000, ma che abbraccia le serie animate di cinque decenni. A caratterizzate questo format è la Cda band, composta da cinque elementi (Matteo Mancuso, Lorenzo Cicerchia, Davide Cherubini, Simone Tomei). Dal vivo sono eseguite alcune delle tante sigle dei cartoni animate proposte durante la serata, suddivisa in vari momenti. Si parte con il warm up di Tj Unicorno, per poi passare in un crescendo ai suoni live del gruppo, per ripassare alle nuovamente alle selezioni musicali.: 3397360006: 22.00