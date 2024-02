Feralpisalò: tabù da sfatare per un Bari a -3 dai playoff

Due obiettivi che saranno facilmente raggiungibili sulla carta per la penultima posizione di classifica dei verdeazzurri, ma tutt'altro che semplici sul campo per la loro rapidità offensiva espressa sia all'andata contro il Bari che nella gara di sabato scorso persa 1-2 con il Palermo. Un dettaglio dal quale Mister Iachini dovrà ripartire per lavorare sulla preparazione atletica di un Bari apparso ancora lento nella partita casalinga con il Lecco dello scorso 10 febbraio.





Battere la Feralpisalò consentirà al Bari non solo di sfatare il tabù precedentemente descritto, ma anche di poter rientrare nella zona playoff, attualmente delimitata dal Modena. Di esso, il Bari spera in un passo falso dei canarini nella trasferta di Venezia al fine di poter agganciare gli emiliani all'ottavo posto (l'ultimo utile per l'accesso agli spareggi validi per la promozione in Serie A ) e nelle contemporanee frenate di Brescia, Pisa e Reggiana, impegnate nel raggiungere lo stesso obiettivo dei galletti.

Se a questo precedente si aggiunge il 3-3 con il quale finì il confronto disputato a Piacenza l'11 novembre 2023 e valido per il 13esimo turno di questo campionato, ci sono i presupposti per certificare che la Feralpisalò rappresenta un tabù per il Bari. Dunque, un buon motivo in più che spingerà Beppe Iachini a chiedere ai suoi uomini, una prova superba per ottenere la seconda vittoria consecutiva della sua gestione tecnica e il secondo successo interno dei galletti del 2024.