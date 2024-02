Putignano, domenica 18 febbraio lo spettacolo 'Ahia!' per la rassegna 'La scena dei ragazzi'

PUTIGNANO (BA) - Per "La scena dei ragazzi", la stagione teatrale dedicata ai bambini e alle loro famiglie, voluta dal Comune di Putignano e organizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, domenica 18 febbraio alle 18.00 è in programma lo spettacolo "Ahia!" progetto di Teatri di Bari e Senza Piume Teatro, diretto da Damiano Nirchio, con Lucia Zotti, Monica Contini e Raffaele Scarimboli. - Per "La scena dei ragazzi", la stagione teatrale dedicata ai bambini e alle loro famiglie, voluta dal Comune di Putignano e organizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, domenica 18 febbraio alle 18.00 è in programma lo spettacolo "Ahia!" progetto di Teatri di Bari e Senza Piume Teatro, diretto da Damiano Nirchio, con Lucia Zotti, Monica Contini e Raffaele Scarimboli.





Lassù… O laggiù… Insomma, in quel luogo dove le anime si preparano a nascere per la prima o per l’ennesima volta, c’è un problema: una piccola anima proprio non ne vuole sapere di venire al mondo. L’Ufficio Nascite e il Signor Direttore le hanno provate tutte per convincerla, ma niente! Possibile? Tutti fanno la fila, si danno dei gran spintoni pur di vedere com’è fatta la Vita… e lei invece proprio non ne vuole sapere. Una donna anziana che racconta dell’essere bambini, della paura del Dolore e delle piccole e grandi difficoltà: la fatica, la delusione, la paura di non farcela, la malattia. E di quel rifiuto, dei piccoli come dei grandi, di affrontare e attraversare tutto ciò che non è piacevole, facile, immediatamente ottenibile, faticoso. Ma soprattutto per raccontare la gioia della Vita. E scoprire che forse, proprio come nelle fiabe, senza quegli scomodi "Ahia!" non si può costruire nessuna felicità.





INFO:

Costo del biglietto: € 5

Ufficio Cultura – Comune di Putignano 0804056581