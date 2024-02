Tommaso Gioia: 'Nuovi direttori di macrostruttura si uniscono all'Asl di Brindisi'

- "Sono felice di condividere con voi una notizia importante! In qualità di Consigliere per la sanità del presidente, desidero augurare buon lavoro ai rinomati professionisti, il Dott. Oliva e il Dott. Argentieri, che si uniranno alla direzione strategica dell'Asl di Brindisi" si legge in una nota stampa a cura di Tommaso Gioia, Consigliere per la Sanità del Presidente della Regione Puglia.