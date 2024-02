Gioia del Colle, in piazza Cinecittà inaugurata la quinta area giochi inclusiva

GIOIA DEL COLLE - Gioia del Colle sempre più a misura di bambino. Attraverso l’attuazione di un altro importante progetto di riqualificazione urbana, questa mattina l'amministrazione comunale ha restituito alla città un'altra area giochi interamente rinnovata, quella di piazza Cinecittà, nel corso di una manifestazione che ha coinvolto le insegnanti, le alunne e gli alunni degli istituti comprensivi “Carano-Mazzini”, “Losapio-San Filippo Neri” e “Via Eva Gioia del Colle-Sammichele”.Il taglio del nastro, effettuato dal sindaco Giovanni Mastrangelo, ha dato il via alla festa per l'inaugurazione del nuovo spazio ludico inclusivo che, realizzato con risorse comunali, si estende su una superficie di oltre cinquecento metri quadrati, è dotato di una rampa di accesso per persone con disabilità ed accoglie giochi e arredi urbani moderni e sicuri.Subito dopo la rimozione delle attrezzature divelte e la sistemazione del manto erboso sintetico già esistente, infatti, sono stati installati, su pavimentazione antitrauma in gomma multicolore, un castello a due torri con uno scivolo, due altalene a doppia postazione, il gioco della campana, tre dondoli a molla, sei panchine e due contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti. L'intervento del nucleo operativo di manutenzione del Comune ha portato anche al restauro delle cinque panchine in legno posizionate lungo il perimetro dell'area giochi."Abbiamo riconsegnato alla città un'altra area giochi moderna ed inclusiva - afferma il sindaco Giovanni Mastrangelo -. Uno spazio interamente rinnovato e progettato per tutti i bambini che, insieme alle proprie famiglie, da oggi avranno la possibilità di divertirsi e trascorrere il proprio tempo libero all'aperto e in totale sicurezza. Da piazza XX settembre a via Benagiano, passando per piazza Vito Antonio Donvito, piazza Pinto e piazza Cinecittà, continua senza sosta l'azione di recupero e riqualificazione, da parte dell'amministrazione comunale, di zone in stato di degrado e di abbandono. Nei prossimi giorni inaugureremo la sesta area giochi inclusiva della città, quella di via Paolo Cassano, e la nuova area fitness in piazza Pinto mentre è imminente l'apertura del cantiere che porterà alla realizzazione, entro la prossima primavera, di una nuova area ludica per bambini in piazza san Filippo Neri. All'insegna della sostenibilità e della bellezza, stiamo cambiando il volto della nostra città, rivolgendo un'attenzione speciale alle esigenze dei più piccoli e al recupero di aree in stato di degrado. Come mai è accaduto in passato!".Trascorsa tra musica, divertimento e tanta animazione, l'inaugurazione è stata impreziosita da un'interessante lezione di educazione ambientale che, organizzata da Navita srl, ha rappresentato una bella occasione per la sensibilizzazione delle nuove generazioni al rispetto dell'ambiente.