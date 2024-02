Foggia, macchinista alla guida del treno con una bimba in braccio: indagini in corso

FOGGIA - Un episodio insolito ha scosso il Foggiano, in particolare sulle ferrovie del Gargano, dove un macchinista è stato ripreso mentre guidava il treno con una bimba in braccio. Le immagini di un video, diffuso sul web dalla testata online L’Immediato, hanno suscitato grande attenzione e preoccupazione.Il gruppo Ferrovie del Gargano ha rilasciato una nota in cui chiarisce che sono in corso le operazioni per accertare le responsabilità. "Il caso si è verificato su un treno in servizio sulla tratta Foggia-S.Severo-Peschici. Il comportamento non regolamentare dell’operatore non ha causato conseguenze. L’azienda è già al lavoro per accertare le responsabilità", si legge nella nota.L'episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza e la conformità alle regole del trasporto ferroviario, alimentando dibattiti sulla necessità di garantire standard rigorosi di sicurezza sia per il personale che per i passeggeri. Le indagini in corso forniranno ulteriori dettagli sulle circostanze che hanno portato a questa situazione e sulle eventuali misure correttive da adottare per prevenire episodi simili in futuro.