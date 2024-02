Francavilla Fontana, principali argomenti del Consiglio Comunale

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Venerdì 16 febbraio si è riunito il Consiglio Comunale di Francavilla Fontana. Nel corso della seduta, aperta con la consegna da parte del Sindaco Antonello Denuzzo e del Presidente Maurizio Bruno della Cittadinanza Onoraria a Mons. Alfonso Bentivoglio e di un riconoscimento al giovane campione di ginnastica aerobica Francesco Sebastio, è stato approvato il Regolamento del Gruppo Comunale di volontari di Protezione Civile. - Venerdì 16 febbraio si è riunito il Consiglio Comunale di Francavilla Fontana. Nel corso della seduta, aperta con la consegna da parte del Sindaco Antonello Denuzzo e del Presidente Maurizio Bruno della Cittadinanza Onoraria a Mons. Alfonso Bentivoglio e di un riconoscimento al giovane campione di ginnastica aerobica Francesco Sebastio, è stato approvato il Regolamento del Gruppo Comunale di volontari di Protezione Civile.





Il Gruppo sarà aperto a tutti i cittadini di età superiore ai 18 anni che vorranno mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze in favore della collettività per gestire le situazioni di emergenza e collaborare alle attività che richiedono un coinvolgimento attivo della protezione civile. Alla redazione del Regolamento ha collaborato attivamente il Consigliere Massimo Itta che, nel perimetro delle competenze riservate ai Consiglieri Comunali, lo scorso novembre ha ricevuto una specifica delega dal Sindaco Antonello Denuzzo.

"L’istituzione del Gruppo Comunale di volontari di Protezione Civile – spiega il Sindaco Antonello Denuzzo – è una preziosa occasione di cittadinanza attiva. Da oggi chiunque potrà dare il proprio contributo entrando a far parte di una struttura organizzata e riconosciuta a livello istituzionale. Il volontariato è un pilastro della nostra società che consente una crescita individuale e collettiva".

Il Consiglio Comunale ha offerto numerosi spunti di riflessione che, come previsto dalla normativa si tradurranno in provvedimenti amministrativi, grazie alle mozioni approvate all’unanimità in tema di benessere animale e per l’avvio di un negoziato nel conflitto israeliano-palestinese.

In particolare, con la mozione presentata da tutti i capigruppo consiliari circa le iniziative da intraprendere per la lotta alla diffusione delle droghe e alla dipendenza da alcool, il Consiglio Comunale ha voluto imprimere una accelerata al processo di costituzione di uno specifico osservatorio comunale e per promuovere l’avvio di progettualità volte alla prevenzione. La mozione, inoltre, impegna l’Amministrazione Comunale ad aderire ad Elide, la rete nazionale degli Enti Locali per l’innovazione sulle droghe.

"L’osservatorio – conclude il Sindaco Antonello Denuzzo – è uno strumento che ci consentirà di approfondire le questioni e conoscere le aspettative dei giovani per progettare iniziative mirate. Proprio per questo ho suggerito di allargare le funzioni dell’osservatorio anche al mondo dei social che rappresentano una nuova forma di dipendenza che non va sottovalutata. Ringrazio il Presidente Maurizio Bruno e la Conferenza dei Capigruppo per aver promosso questa iniziativa che ha unito l’intero Consiglio Comunale".