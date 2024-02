Francavilla Fontana, programma interventi di disinfestazione sul territorio cittadino

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Dal 14 febbraio riprenderanno gli interventi stagionali di disinfestazione, deblattizzazione e derattizzazione sul territorio cittadino. - Dal 14 febbraio riprenderanno gli interventi stagionali di disinfestazione, deblattizzazione e derattizzazione sul territorio cittadino.





Come di consueto le operazioni si svolgeranno in orario notturno e saranno effettuate mediante l’utilizzo di prodotti certificati e riconosciuti dagli organi di controllo.

"Quest’anno – spiega l’Assessora all’Ambiente Numa Ammaturo – partiamo con un mese di anticipo rispetto agli scorsi anni con l’obiettivo di migliorare l’efficacia degli interventi. In questa fase insieme alla derattizzazione e deblattizzazione sono in programma una serie di disinfestazioni antilarvali per ridurre la quantità di potenziali zanzare adulte. Nei prossimi giorni conosceremo il calendario di interventi che saranno eseguiti da Acquedotto Pugliese sulla fogna nera".

L’avvio delle operazioni è in programma per mercoledì 14 febbraio alle 3.00 con la disinfestazione antilarvale e con la derattizzazione. Nel corso degli interventi è consigliato tenere le finestre chiuse, non sostare all’aperto, non esporre all’esterno alimenti o indumenti.

Il calendario completo è consultabile sul sito internet istituzionale.