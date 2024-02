Gallipoli, in arrivo un'azione e una progettualità importante a beneficio di tutti i cittadini



GIULIA GRECO - Un'azione e una progettualità importante a beneficio di tutti i cittadini di Gallipoli. Esordisce così il sindaco Stefano Minerva riguardo la Riqualificazione della litoranea di Gallipoli che va dalla Baia Verde sino a Lido San Giovanni con un'area di 350 parcheggi nei pressi dello stadio e di uno stallo per le navette, il tutto dando la possibilità di percorrere a senso unico il tratto poiché costituito da asfalto drenante e con annessa una pista ciclabile.





Una riqualificazione che se fosse stata lasciata a sé avrebbe arrecato danni importanti ai cittadini attraverso il pagamento di milioni di euro di penale. Invece, sempre come commenta il sindaco Stefano Minerva, la nostra amministrazione ha agito e ha tutelato l'ambiente e i cittadini. Cosa sarebbe successo, si chiede, se avessimo continuato a brancolare nel buio, continuando a infischiarsene della questione? Probabilmente, il progetto europeo che avrebbe dovuto essere capitanato e portato avanti dalla precedente amministrazione sarebbe costato molto in termini ambientali e umani, così noi, da amanti della nostra terra, abbiamo deciso di agire con metodicità e progettualità.

La litoranea verrà anche illuminata e messa in sicurezza, che ci credano o no i cittadini, questa è l'unica strada giusta e percorribile per la giustizia, conclude il sindaco.