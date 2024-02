Grave incidente stradale tra Gioia e Putignano: due feriti gravi

GIOIA DEL COLLE - Questa mattina, lungo la strada provinciale 106 che collega Gioia del Colle e Putignano, si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto due auto, una Ford Kuga e una Volkswagen Passat. Il bilancio è di due feriti gravi, trasportati d'urgenza in ospedale in codice rosso.L'allarme è stato lanciato dagli agricoltori della zona che, non vedendo l'uomo coinvolto nell'incidente da diverso tempo, hanno segnalato la situazione alle autorità competenti. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del turno B del distaccamento di Putignano, i Carabinieri del nucleo Radiomobile di Gioia del Colle e due ambulanze del 118.Le cause dell'incidente sono al momento oggetto di indagine da parte delle autorità competenti, mentre l'attenzione è concentrata sulle condizioni dei feriti e sulle circostanze che hanno portato al tragico evento.