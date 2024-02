Tulipark apre a Bari: anticipazioni esclusive sull'inaugurazione del grande parco floreale

BARI - Nel corso del BTM Italia 2024 a Bari, che si terrà alla Fiera del Levante il 27, 28 e 29 febbraio, l'azienda florovivaistica Esecuzione Verde Group organizzerà l'apertura di Tulipark, un grande parco floreale ispirato ai tulipani olandesi.L'evento rappresenta uno degli eventi più attesi e discussi per la prossima primavera a Bari. Tulipark offrirà ampi spazi all'aperto per relax e picnic, oltre a esperienze immersive nella cura e nella raccolta dei famosi tulipani olandesi e altre varietà floreali.Saranno distribuiti circa 2000 bulbi di tulipani agli visitatori che visiteranno lo stand 114/A durante la fiera, mentre il 2 marzo in Via Sparano verrà distribuita gratuitamente una quantità ancora maggiore di bulbi di tulipani delle più pregiate specie.Il parco si estenderà su 24.000 metri quadrati, con 120.000 tulipani di 78 varietà diverse, situato vicino allo Stadio San Nicola in Strada Torremassimo di Chiurla snc a Bari. L'apertura del parco è prevista per il 17 marzo, con la possibilità di acquistare i biglietti online o in loco.