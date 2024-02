Tennis: Cecchinato, Pellegrino e Vavassori eliminati nel primo turno delle qualificazioni del torneo di Santiago

- Nel primo turno delle qualificazioni del torneo ATP 250 di Santiago in Cile, Marco Cecchinato viene eliminato in due set 6-2 7-6 dallo slovacco Alex Molcan. Andrea Pellegrino perde in tre set 6-3 4-6 6-1 con l’ argentino Roman Andres Burruchaga. Andrea Vavassori è sconfitto 7-6 7-6 dal cileno Matias Soto. Edoardo Lavagno perde 6-3 6-7 6-3 con l’ altro argentino Facundo Bagnis. Il francese Corentin Moutet vince 6-4 5-7 6-0 contro l’ argentino Genaro Alberto Olivieri. L’ argentino Juan Manuel Cerundolo prevale 6-1 7-6 sull’ argentino Camilo Ugo Carabelli. Il boliviano Murkel Dellien si impone 6-3 6-2 sull’ argentino Juan Pablo Ficovich.