Anteprima italiana del cortometraggio 'Confronti – Violenza sugli operatori sanitari' promossa dal Dott. Fausto D’Agostino e la senatrice Mariolina Castellone

ROMA - Un evento di grande rilievo si terrà il prossimo 5 marzo nella Sala Caduti di Nassirya, promosso dal Dott. Fausto D’Agostino e dalla senatrice Mariolina Castellone. Si tratta dell'anteprima italiana del cortometraggio "Confronti – Violenza sugli operatori sanitari", ideato e prodotto dal Dott. Fausto D’Agostino, dirigente medico Anestesista Rianimatore presso il Campus Bio-Medico di Roma.L'evento, organizzato in occasione della "Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari" istituita dal Ministero della Salute, sarà introdotto dalla senatrice Castellone, da sempre impegnata in azioni concrete a sostegno del Servizio Sanitario Nazionale.La violenza nei confronti degli operatori sanitari è un fenomeno sempre più diffuso e preoccupante, come confermano i circa 3.000 casi accertati dall'Inail nel 2023. Il convegno ha l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica su una cultura che condanni ogni forma di violenza nei confronti dei lavoratori della sanità.Il programma del convegno prevede interventi di illustri personalità del mondo sanitario e istituzionale, moderati dal giornalista Rai Gerardo D'Amico. Tra i relatori saranno presenti Roberto Garofoli, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, Nino Cartabellotta della Fondazione GIMBE, Patrizio Rossi dell'INAIL, Filippo Anelli, Presidente FNOMCEO, e molti altri esperti del settore.Un ospite d'eccezione sarà l'attore Lino Banfi, che contribuirà a dare risonanza all'importante messaggio di sensibilizzazione contro la violenza sugli operatori sanitari.Per partecipare al convegno è possibile iscriversi tramite il seguente link: https://centroformazionemedica.it/eventi-calendario/violenze-sugli-operatori-sanitari/