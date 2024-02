Il Milan travolge il Rennes nella gara d'andata dei playoff di Europa League

Ac Milan fb





Ad inizio ripresa è sempre il centrocampista inglese ad essere il protagonista, bravo al 47' a fare un tap-in di testa deviando in rete la respinta di Mandada su conclusione di Kjear. Il 3-0 porta la firma di Leao, che dopo un dialogo con T.Hernandez batte Mandanda di destro



Da sottolineare anche i due importanti interventi di Maignan nel finale, che hanno mantenuto intatta la porta milanista.



Ora l'attenzione si sposta sulla gara di ritorno in programma il 22 febbraio a Rennes, con il Milan che parte con un confortevole vantaggio di tre gol. L'appuntamento è fissato per le 18:45, e i rossoneri sono determinati a consolidare il loro dominio e a conquistare il passaggio agli ottavi di Europa League.

