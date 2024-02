Il mondo di 'Indie Box', la realtà discografica di Maurizio Vinci e Debora Dolcetto

MILANO - Una nuova realtà si fa spazio nel panorama musicale italiano e internazionale. IndieBox Music, nata da un'idea di Maurizio Vinci e Debora Dolcetto, è la realtà che riunisce in un’unica struttura i vari campi di competenza del mondo discografico operando nello specifico in produzione e distribuzione discografica fisica e digitale, tour Booking Italiano ed estero, management bands e artisti ed edizioni musicali.

La nostra idea - spiegano - nasce da una personale e continua esperienza nel mondo della musica sin dal 1999 in qualità anche di musicisti, che ci ha fornito una visione d’insieme adatta a poter lavorare al meglio comprendendo appieno, prima di ogni altra cosa, le esigenze degli artisti. Ecco cosa ci ha raccontato il fondatore Maurizio Vinci.

Quando ti sei avvicinato al mondo della musica punk rock?

E'una storia strana, di amore vero per un genere che mi ha segnato la vita Da bambino grazie a mio padre ascoltavo allo sfinimento I Creedence clearwater revival, Santana e Bob Dylan. Ricordo poi che per anni mi intrufolavo in camera di mio zio quando era al lavoro e macinavo i suoi vinili dei R:E.M, The Cure, degli Art of Noise e sognavo guardando i suoi poster affissi in camera. E poi son passato ai Nirvana e al Grunge fino a quando, lo ricordo ancora come fosse oggi io e il mio compagno di liceo nel '95 abbiamo comprato al negozio di dischi del paese Smash degli Offspring, cosi a caso. Abbiamo messo il cd nello stereo in salotto di casa, ci siamo piazzati davanti alle casse e abbiamo iniziato ad ascoltare.. ad un certo punto ci siamo guardati e ci siamo chiesti:" e sta roba che cos'è? L'abbiamo ascoltato in loop per tutto il pomeriggio e da li mi si è aperto un mondo. Poi sono arrivati i Sex Pistols, I Nofx, la scena californiana e quella musica è diventata il mio mondo. Mi ha cambiato la vita.

Poi hai fondato la tua etichetta Indie Box. Quali sono i servizi che troviamo all’interno?

Indiebox è nata con l'intento di dare vita ad una visione. Una struttura di musicisti per musicisti che potesse affiancare l'artista a 360 gradi. Ad oggi, dislocati in una struttura di 1000 metri quadri offriamo i servizi di Management, Produzione, recording, mix e mastering nei nostri studi di registrazione, Sale prova, Label, Distribuzione, Publishing, Ufficio stampa, Social media marketing, Booking e Stampa cd.

(Debora Dolcetto con i Circus Punk)

Quali sono i progetti di cui ti stai occupando?

Al momento son full on sui Lost e sul loro nuovo disco e tour. Contemporaneamente sto costruendo un team di produzione di due collettivi di producers ed artisti molto giovani di cui presto sentirete parlare. Altra band di cui mi occupo sono I Derozer, per i quali sto organizzando il nuovo Tour. Sul lato booking estero come ogni anno collaboro con Festa di Radio Onda d'urto per la quale mi occupo di portare acts internazionali sul loro stage ad Agosto.

E di Sanremo? Cosa pensi?

Tutto va veloce e chi sa stare al passo può fare davvero tanto. In italia vedo artisti come La Sad che hanno capito che velocità nella pubblicazione, zero compromessi e un planning maniacale possono fare la differenza. Chi sta al passo e non ha paura di spoingere oggi più di prima può farcela. Dall'altro lato vedo la reunion deli Articolo 31 e i Dogo che fanno 10 Forum sold out e capisco che la gente ha un'enorme fame di arte, musica e ricordi e ciò per me è un segnale fantastico, che dimostra quanto il post covid sia un momento in cui la gente ha deciso di fruire e intrattenersi sia con nuovi artisti che non, Credo che Sanremo volenti o nolenti sia una vetrina importante, e che Amadeus abbia capito quanto potenziale riservi ancora quello spazio per gli artisti.

Info: https://www.indiebox.org/

https://www.instagram.com/indiebox_music_/