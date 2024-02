Calcio: Lecce Primavera pareggia 3-3 a Empoli

- Il Lecce Primavera pareggia 3-3 a Empoli nella ventitreesima giornata. Nel primo tempo al 10’ i salentini passano in vantaggio con il turco Enes Yilmaz su punizione, al 18’ i toscani pareggiano per merito di Luca Bonassi, tocco al volo su cross di Francesco Vallarelli, al 30’ i giallorossi pugliesi si portano sul 2-1 con Ylmaz, nasoterra di destro e al 45’ l’ irlandese Ed Mc Jannett di sinistro realizza la terza rete del Lecce Primavera.

Nel secondo tempo all’ 11’ l’ Empoli accorcia le distanze con Riccardo Fini su punizione e al 16’ Giacomo Corona segna il gol del pareggio dei toscani su rigore concesso per un fallo del rumeno Razvan Pascalau sul guineense Herculano Bucancil Nabian. Il Lecce Primavera è al quartultimo posto in classifica con 24 punti insieme alla Sampdoria. Nella ventiquattresima giornata i pugliesi giocheranno domenica 3 marzo alle 11 contro il Torino a San Pietro in Lama. I granata perdono 1-4 con l’ Atalanta a Orbassano e sono quinti con 37 punti con il Milan e il Sassuolo.