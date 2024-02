'Infrastrutture Future', iniziativa della CGIL su Porto di Taranto

TARANTO - "C’è l’acuzie dei 330 lavoratori ex TCT, ma c’è la cronicità di un territorio che non riesce a far quadrato attorno ad una opportunità, quando si tratta di navigare tutti verso un’unica direzione". Così Giovanni D’Arcangelo, il segretario generale della CGIL di Taranto, che annuncia per il prossimo lunedì 26 febbraio un appuntamento dedicato al Porto di Taranto e al tema delle infrastrutture che potrebbero creare lavoro. - "C’è l’acuzie dei 330 lavoratori ex TCT, ma c’è la cronicità di un territorio che non riesce a far quadrato attorno ad una opportunità, quando si tratta di navigare tutti verso un’unica direzione". Così Giovanni D’Arcangelo, il segretario generale della CGIL di Taranto, che annuncia per il prossimo lunedì 26 febbraio un appuntamento dedicato al Porto di Taranto e al tema delle infrastrutture che potrebbero creare lavoro.





L’iniziativa è della CGIL e della FILT-CGIL di Taranto, perché è proprio il settore del trasporti che oggi fa i conti con la fine dell’IMA (Indennità di Mancato Avviamento), il prossimo 31 marzo, per i lavoratori dell’ec terminalista al Porto di Taranto confluiti nell’Agenzia TPWA.





Lì c’è un’opportunità – afferma D’Arcangelo – che fa il paio con il progetto Renantis (Piattaforma Eolico – ndr), con i progetti di Vestas e l’investimento del terminalista di Yilport tramite San Cataldo Terminal Container, ma anche con le progettualità che potrebbero rivenire dall’area ZES. Abbiamo l’obbligo di fare in modo che ognuno si faccia carico del proprio pezzo di responsabilità per concretizzare idee vere di rilancio del porto di Taranto e del nuovo modello di sviluppo locale, in linea con le direttive di sostenibilità degli obiettivi europei.





L’appuntamento ha tutte le carte in regola per essere chiarificatore rispetto a queste prospettive.





Infatti all’appuntamento hanno già dato adesione il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, Sergio Prete, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Edoardo Rixi che interverrà da remoto.





Interverranno alla giornata di approfondimento il direttore generale di Yilport nonché CEO di San Cataldo Terminal Container, Alessandro Becce, il direttore generale di Vestas Italia, Francesco Amati, la segretaria generale della CGIL Puglia, Gigia Bucci e i parlamentari eletti nel collegio di Taranto Ubaldo Pagano (PD) e Dario Iaia (FdI).





I lavori saranno introdotti dal segretario della FILT CGIL Taranto, Francesco Zotti, coordinati dal segretario generale della CGIL di Taranto Giovanni D’Arcangelo e conclusi dal segretario della FILT-CGIL nazionale, Amedeo D’Alessio.





L’appuntamento per la stampa è lunedì 26 febbraio alle ore 9.30 nella Sala Resta della Camera di Commercio in viale Virgilio n°152 a Taranto.