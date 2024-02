Italia-Messico 5-0: 40 anni fa l'ultima tripletta azzurra di Paolo Rossi

Dopo la rete dell'1-0 realizzata al 1' da Bagni, al 12', al 37' e al 44', Paolo Rossi realizza le 3 reti che scaldano il pubblico romano, unitamente al quinto gol segnato dal beniamino di casa Bruno Conti al 50'. Dopo i tre gol segnati 2 anni prima al Brasile nel quarto di finale del Mondiale di Spagna '82, e che spalancò le porte alla semifinale contro la Polonia e al trionfo iridato di Madrid sulla Germania Ovest, Paolo Rossi mise a segno la sua seconda e ultima tripletta in azzurro.





Quarant'anni dopo l'ultimo acuto di Pablito con l'Italia è stato ricordato sui social nella giornata di domenica 4 febbraio 2024.

Roma, sabato 4 febbraio 1984. Fuori dagli Europei che si disputarono in Francia nell'estate dello stesso anno, l'Italia campione del mondo apre l'anno delle amichevoli di preparazione in vista del Mondiale in Messico del 1986. All'Olimpico gli azzurri ricevono il Messico e lo travolgono con un sonoro 5-0.